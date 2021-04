Александра Бучко достала рочну награду НДНВ

НОВИ САД – Як сообщело Нєзависне дружтво новинарох Войводини (НДНВ), Александра Бучко єдна зоз добитнїкох рочних наградох котре додзелює тото новинарске здруженє.

У обгрунтованю, Комисия у чиїм составе були Ранка Иваноска, Чаба Пресбурґер и Динко Ґрухонїч, визначене же Бучкова пошвецена новинарству и шицким виволаньом з котрима ше тота професия зочує, а окреме приповедком и бриґом звичайних людзох и темом о положеню меншинских заєднїцох и младих. Бучкова барз анґажована у роботи з младима новинарами и хаснованю сучасних медийских алатох пре цо лєпше информованє и младих у Войводини и Сербиї, гутори ше у сообщеню.

Попри Бучковей, рочну награду за найлєпшу новинарку НДНВ достала Ана Лалич, награду за виглєдовацке и аналитичне новинарство достал Иґор Ишпанович, рочну реґионалну награду Мирко Дьордєвич достал Драґан Бурсач, а специялне припознанє за промоцию професийного информованя на язикох националних заєднїцох достали новини на мадярским язику Чалади Кер.

Прешлого року рочну награду НДНВ достал др Борис Варґа.

