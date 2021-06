Александра Ґаґович нова началнїца Општинскей управи Кула

КУЛА – Вчера у Кули отримана 81. схадзка Општинскей ради Општини Кула, на хторей члени Ради принєсли Ришенє о поставяню началнїка Општинскей управи Кула.

Потерашня окончователька длужносци началнїка Општинскей управи Кула, Александра Ґаґович, превжала функцию началнїка Општинскей управи

Александра Ґаґович дипломовани правнїк зоз Нового Саду, зоз дзешецрочним роботним искуством на правнїцких роботох у Основним суду Нови Сад, Радио телевизиї Войводини и Фонду за пензийне и инвалидне осиґуранє – филияла Нови Сад.

Општинска рада потим принєсла и даскельо ришеня о розришованю и менованю членох Совиту за занятосц, Совиту за привреду и Совиту за безпечносц општини Кула. Усвоєна и Програма контроли квалитету воздуху на териториї општини Кула у 2021. и 2022. року.

На самим концу схадзки, предсидатель Општини Кула и Општинскей ради Дамян Милянич, подаровал членом Ради таблет рахункари. Убудуце, членом Ради, комплетни материял за схадзки будзе сциговац у електронскей форми пре шпорованє, алє и же би робота була ефикаснєйша.

