Амалия Ковач нова предсидательку кулского КУД-а

КУЛА – На Рочней скупштини Руского културно-уметнїцкого дружтва (РКУД) „Др Гавриїл Костельник” у Кули, хтора отримана всоботу 14. мая, а хтора була и виберанкова, на место дотерашнього предсидателя Владимира Бучкового, хтори задзековал на тоту функцию, на место дочасовей предсидательки Дружтва вибрана длугорочна членїца Амалия Ковач.

На Скупштини, попри вибераня руководства, представени и дїловни и финансийни звит Дружтва у прешлим року, як и плани за наиходзаци рок.

Од активносцох котри Дружтво успишно реализовало прешлого року визначени преслава з нагоди Дня Руснацох, участвованє хлопскей и женскей шпивацкей ґрупи на фестивалох „Най ше нє забудзе” у Дюрдьове и „Червена ружа” у Керестуре. Дружтво орґанизовало сход рецитаторох у рамикох манифестациї „Костельникова єшень” у Кули на хторим участвовала и мишана шпивацка ґрупа Дружтва, а пририхтана и дзецинска представа „Белава принцеза” хтора премиєрно виведзена у Кули, а потим и на госцованю у Дюрдьове.

Плани Дружтва и за наступни рок затримац континуитет у роботи шицких секцийох, участвовац на руских фестивалох и општинских смотрох, поставиц ище єден драмски фалат „Вистата конїцаˮ, а тиж и орґанизовац округли столи на тему звекшаня членства Дружтва зоз помоцу Националного совиту.

По финансийним звиту з 2021. року, котри представел предсидатель Бучко, Дружтво дїловало скромно алє позитивно, рочни приходи були 175.690, а розходи 160.059 динари, та 31. децембра на рахунку Дружтво мало кус вецей як 15.000 динари.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)