Амбасадор Олександрович одпитал ше од дияспори

НОВИ САД – Внєдзелю, 13. фебруара, Нови Сад нащивел його екселенция Олександар Александрович, амбасадор України у Сербиї и одпитал ше од представительох рускей и українскей заєднїци.

Дїя одпитованя одбула ше на Лиману при памятнїку-бисти Тарасови Шевченкови дзе амбасадор України Олександр Александрович и предсидатель Националного совиту українскей националней меншини Микола Ляхович положели квеце.

Тераз уж бувши амбасадор, после мандату у Сербиї хтори тирвал скоро седем роки, враца ше до України на нову длужносц, а представителє Руснацох и Українцох придали амбасадорови пригодни дарунки.

У мено Союзу Руснацох Українцох Сербиї, його екселенцию випровадзели предсидатель Союзу Боґдан Виславски зоз супругу, подпредсидатель Велимир Паплацко и член предсидательства Йоаким Грубеня.

Од представительох українскей заєднїци присутни бул предсидатель Националного совиту українскей националней меншини Микола Ляхович, Петро Закамарок зоз КУД „Калина” зоз Индїї, Славко Микитишин и Филип Пронек зоз КУД „Иван Сенюк” зоз Кули, предсидатель „Прсвити” зоз Нового Саду Мирослав Хочак, предсидатель УКЦ „Кобзар” зоз Нового Саду Мирослав Калинюк, як и представителє информованя РТВ-а и глашнїку „Ридне слово” и други зоз українскей заєднїци.

