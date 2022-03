Ана Брнабич нащивела Кулу

КУЛА – Прешлого пиятку, гражданє Кули и активисти Сербскей напредней странки на Площи ошлєбодзеня опрез будинку пошти дочекали премиєрку Влади Сербиї Aну Брнабич.

Брнабичова бешедовала зоз активистами СНС-у и другима преходнїками, а домашнї предсидатель Дочасового орґану општини Кула Дамян Милянич пред премиєрку визначел цилї и плани за будучносц, алє и потерашнї активносци локалней самоуправи.

На наступних локалних виберанкох Сербска напредна странка виходзи як лїстина число 1, под назву „Александр Вучич – Вєдно можеме шицко” на котрей єст штверо Керестурцох за кандидатох локалного парламенту – под числом 9. Мария Шепински (пензионерка), 11. Михайло Пашо (технїчар друкованя), актуални секретар МЗ Руски Керестур, 16. Тихомир Медич (приватни поднїматель) и 30. Олена Дороґхази (фахови воспитач).

