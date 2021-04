КУЛА – Општина Кула у сотруднїцтве зоз Новосадским гуманитарним центром обдумала анкету з хтору ше унапрямує адекватна, односно найпотребнєйша потримовка продуковательом желєняви, овоци, квеца и меду на териториї општини Кула.

Анкета кратка и ясна, и треба же би ю пополнєли заградкаре, овоцаре, квецаре и пчоларе зоз општини Кула, а приступиц мож прейґ ТОГО ЛИНКУ.

На основи резултатох плановане оформиц плани и програми потримовки тим дїялносцом у наступним периодзе.

