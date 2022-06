Ансамбл Руского културного центру участвовал на „Петровским дзвону”

ПЕТРОВЦИ (РГ) – На 49. Културно-забавней манифестациї „Петровски дзвон”, пияток 10. юния, участвовали писателє Русинох у Републики Горватскей И як госци наступели члени Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду, потим як отримани литературно-музични вечар Русинох у Републики Горватскей з нагоди 100-рочнїци културней дїялносци у Миклошевцох и 10-рочнїци од шмерци Владимира Костелника.

Концерт ансамбла РКЦ отворела фолклорна ґрупа ветеранох, хтори того вечара одтанцовали вецей танци, хореоґраф бул Миломир Шайтош, а на гармоники грал Давор Сабо. Вецей композициї виведол Хор „Гармония”, дириґентка Сузана Грос Маркович, а на гармоники грал Иван Лїкар. Млада, позната шпивачка Ана Римар-Симунович одшпивала шпиванку „Чайки”. Потим ше публики зоз вецей шпиванками представели Хлопска шпивацка ґрупа и Женска шпивацка ґрупа „Версе”, руководитель Борут Павлич, а композицию „Нялкоше” у дуету одшпивали Йоаким Гаргаї и Михайло Колєсар. Конферансу водзел Иван Лїкар.

Традицийна 49. Културно-забавна манифестациї „Петровски дзвон”, отримана 10. и 11. юния у Петровцох под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей зоз потримовку Општини Боґдановци, а у орґанизациї Союзу Русинох Републики Горватскей, Вуковар и КУД „Яким Гарди” Петровци.

