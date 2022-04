Анї кус наївни процивнїк

ТОВАРИШЕВО/РУСКИ КЕРЕСТУР – У 20. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене всоботу 2. априла, фодбалере Русина госцовали у Товаришеве дзе екипу Войводини победзели з резултатом 2:1 (1:1).

На соботовим змаганю нє наступали Стефан Тома, Андрей Малацко и Филип Вуйович, пре парни картони и калїченє, а їх место завжали Реля Ланчужанин, Неманя Кулич и Деян Павлович, хтори були и найсиґурнєйши опрез ґолмана Кронича.

После початней „инициятивиˮ домашнїх, госци нєодлуга превжали предносц на терену, и лєм ше чекало хвильку кеди ше „начнєˮ мрежу домашнїх. Нагоди було аж и вецей як звичайно, но єдна од причинох же нє було ґолу, була добри ґолман домашнїх. Заш лєм, єдну од успишних акцийох, у 18. минути, започал Янко Кулич, предлужел Сушич, а закончел Бранкович, бавяч хтори, кед достанє лабду у 16 метерох, ридко кеди нє поцилює ґол. После велїх шансох, нажаль и премахнуцох, ушлїдзела кара. Сиґурни и искусни ґолман Кронич виходзи на єдну, на перши погляд, нєопасну акцию, руца ше на лабду блїзко при 16 метерох, лапа лабду до рукох, но лабда му випадує зоз рукох и процивнїцки бавяч дава ґол на празну капуру.

Єдно од шлєбодних бицох, у 63. минути, виведол и Оґнєн Маркович. Трафя горню греду, лабда ше одбива до Янка Кулича и то було 2:1 за Русин.

За Русин бавели – Деян Кронич, Неманя Кулич, Боян Голик, Владан Вуйович, Реля Ланчужанин, Деян Павлович, Боян Бранкович, Янко Кулич, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Оґнєн Маркович (Деян Будински), на замени були – Филип Тома, Александар Зорич, Александар Тома, Неманя Ковачевич, Марио Иличич, а ґоли дали Боян Бранкович и Янко Кулич.

Зоз тоту побиду Русин и далєй забера 4. место, зоз 40 бодами, тераз уж за 9 боди вецей як пиятопласовани Полет зоз Каравукова, док ма 2 боди менєй од Жака зоз Зомбору, и 4 боди менєй од Радничкого 1918 зоз Раткова.

На нєдзелю, 10. априла, Русин на своїм терену одбави други општински дерби процив Липару, а змаганє почнє на 16 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)