Анґажовани пейц машини

ЖАБЕЛЬ – Явне комуналне продпиємство „Чистота” Жабель и того року за одруцанє шнїгу зоз општинских драгох анґажовала доо „Тадис” зоз Ґосподїнцох.

Шнїг буду одруцац пейц машини. О стану драгох и дражкох у периодзе кед спаднє шнїг у местох општини задлужени надпатрац предсидателє месних заєднїцох котри члени општинского Штабу за позарядово ситуациї и на схадзкох виноша потреби своїх местох кед слово о тей роботи.

Понеже спомуте општинске ЯКП нє ма свойо машини за окончованє такей роботи, каждого року опредзелює средства за тоту дїялносц. За тоту жимску сезону зоз свойого, односно з буджета Општини, ознова видвоєни коло милион и пол динари.

Доо „Тадис” зоз Ґосподїнцох анґажоване од 15. новембра того року по 31. марец 2021. року.

