Аплаузи на вчерайшей представи „Успани красавецˮ за помоц Дудашовим

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз моцнима и длуготирвацима аплаузами публика вчера у Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре, поздравяла ище єдно одличне виводзенє представи Успани красавец Здруженя за Ментално нєдостаточно розвити особи (МНРО) Белава птица зоз Кули.

Представа Успани красавец, за хтору текст и режию поробела Єлена Фачол, а у хторей ґлумели дзеци и одроснути зоз Здруженя Белава птица, вєдно зоз своїма виховательками, приказала обробки найпознатших дзецинских баснох, злучених до єдней, а през музику, танєц и сучасни и комични диялоґи.

Представа була гуманитарного карактеру, та шицок приход од уходнїцох подаровани фамелиї Дудаш хторей початком септембра згорела хижа.

