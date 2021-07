Архивни рочнїки новинох „Руске слово” подаровани керестурскей библиотеки

РУСКИ КЕРЕСТУР – НВУ „Руске слово” подаровало Народней библиотеки Кула – оддзелєню у Руским Керестуре, 45 зарамиковани рочнїки новинох „Руске слово” од 1950. по 2013. рок.

У мено керестурскей библиотеки рочнїки превжала библиотекарка Мария Дорошки. Зоз тима рочнїками пополнєна велька часц фундусу архиви новинох „Руске слово” Народней библиотеки у Руским Керестуре. Тиж так, НВУ „Руске слово” даруюци тоти рочнїки створело додатни архив своїх виданьох, котри часц културного скарбу Руснацох.

У Дописовательстве и архиву НВУ „Руске слово” у Руским Керестуре по 6. авґуст тирва Младежски волонтерски камп, котри орґанизує Туристичне здруженє Руски Керестур. Младеж и заняти порая и зредзую архиви, и робя на нєдавно створеним Документацийним центре НВУ „Руске слово”.

