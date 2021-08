Асфалтована улїца Ирини Провчи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 31. юлия, подприємство Екстра-авто Вербас виасфалтовало улїцу Ирини Провчи у Руским Керестуре.

Коло 1.000 метери асфалту преляте од спущованя зоз моста та по ресторан Лонґов, а главни инвеститор тей роботи Општина Кула.

По словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, гоч єст вецей улїчки у валалє хтори очкодовани, заш лєм улїца Ирини Провчи була у приоритетох, а пре вельо дзири єдине ришенє було же би ше комплетно прецагнул нови асфалт.

Место роботи нащивел и предсидатель Општини Кули Дамян Милянич, хтори з тей нагоди визначел же платанє дзирох на драгох поробене на териториї цалей општини Кули, а вредносц тих роботох була блїзко 10 милиони динари.

По законченю роботох, за роботнїкох и других присутних, бул порихтани паприґаш и ошвиженє на Лєтнїковцу, а жени зоз Церковного одбору направели и колачи.

