БАЧИНЦИ – У улїци Железничкей покладзени 400 метери нового асфалту и ушорени банкини, як и место за одцеканє дижджовки дзекуюци закладаню локалней самоуправи у Шидзе.

Тиж асфалтовани и 400 метери Ловарскей улїци у валалу Ґибарец и ушорени банкини.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)