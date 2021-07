Асфалтує ше обиходнїцу коло озера Родич

КУЛА – Асфалтованє обиходней драги коло озера Родич почало 8. юлия, а роби ше и на других локалних драгох през Кулу, котри очкодовани у предходним периодзе кед тамаль унапрямени терховни транспорт пре роботи на реґионалней драги през Кулу.

Обиходнїца коло озера будзе цалком прелята з асфалтом по Ґедер, тиж будзе асфалтована и улїца Петефи Шандора, а санирана етапно будзе и драга у улїци Велька Влаховича, од напряму Руского Керестура.

По словох предсидателя Општини Дамяна Милянича, того року ма почац робота и на обиходнїци Багки Бреґ–Наково хтора премесци терховни транспорт зоз центру Кули. Тиж, Општина глєдала до просторного плану Сербиї унєсц и обиходнїцу з напряму Оджаку ґу Кули, и то шицко инфраструктурни транспортни проєкти.

