Атлетичаре иду на Окружне першенство

ЧЕРВИНКА – На Општинским атлетским першенстве хторе отримане всоботу, 24. априла у Червинки у Основней школи Вук Караджич, на мини атлетским стадиону, участвовало коло 60-еро дзецох зоз кулскей општини, возросту од 7 по 12 роки. Медзи учашнїками, змагали ше и 23-ойо дзеци Атлетского клубу Русин у штирох дисциплинох – скаканю до далєка, руцаню кулї и вортексу, як и бежаню на 60, 300 и 800 метери, а водзели их тренере Саня Еделински и помоцнїк тренера Валентина Тиркайла.

Школяре од 1. по 4. класу основней школи хтори участвовали на змаганю були – Адрияна Штранґар, Кира Пап, Николая Рац, Ерик Русковски, шицки ше змагали у дисциплини скаканю до далєка. У дисциплини руцаню вортексу змагали ше – Ана Мария Сопка, Тони Колошняї и Андрей Пашо, а у бежаню на 60 метери – Кристина Сопка и Єлисей Пап.

Школяре 5. и 6. класи основней школи у дисциплини скаканю до далєка, змагали ше – Кристина Русковски, Каролина Пап, Емина Няради, Максим Катона и Лука Фа, у дисциплини руцаня кулї – Марияна Сивч, Матеа Югик, Марко Колошняї и Адриян Гарди, а у дисциплини бежаня на 60 метери – Лана Шомодї, Ивона Рац и Теодор Штранґар, док у дисциплини бежаня на 300 метери змагали ше – Саня Кандрач и Вукашин Вуйович.

Такой наютре, 29. априла, Русиновцох обчекує Окружне атлетске першенство хторе будзе отримане у Зомборе.

