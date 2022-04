Атлетичаре отримали клубске змаганє, посцигнути одлични резултати

РУСКИ КЕРЕСТУР – Атлетски клуб Русин, концом прешлого тижня у школскей сали орґанизовал клубске змаганє у скаканю до висока, на хторим участвовали коло 50-цецеро дзеци, подзелєни до 9 катеґорийох спрам возросту, а перши места у своїх катеґорийох освоєли – Лука Тасич, Ана Миладинович, Нора Медєши, Ерик Русковски, Кира Пап, Николина Гарди, Теодор Штранґар, Кристина Сопка и Ивона Рац.

У ґрупи наймладших хлапцох предшколского возросту, односно хлапцох хтори народзени 2015. 2016. и 2017. року, 1. место завжал Лука Тасич хтори скочел 80 центиметри, 2. бул Иґор Няради хтори скочел 71 центиметер, а 3. место припадло Серґейови Сабадошовому зоз скоком од 64 центиметри. У ґрупи дзивчатох предшколского возросту, а хтори народзени 2018. року, 1. место припадло Ани Миладинович зоз скоком од 60 центиметри, 2. була Лена Дороґхази хтора скочела 42 центиметри, а треца була Ива Сендерак зоз скоком од 35 центиметри.

У трецей ґрупи змагали ше дзивчата тиж предшколского возросту, а хтори народзени 2016. року, та 1. место у тей ґрупи припадло Нори Медєши зоз скоченима 64 центиметрами, 2. була Лена Пашо хтора скочела 60 центиметри, а 3. место припадло Хани Пашо хтора скочела 56 центиметри.

У штвартей ґрупи змагали ше хлапци од 1. по 3. класу основней школи дзе Ерик Русковски скочел 115 центиметри и завжал 1. место, 2. бул Дарко Еделински хтори скочел 90 центиметри, а 3. бул Тони Колошняї хтори скочел 80 центиметри.

После хлапцох наступели дзивчата 2. класи основней школи, та у тей ґрупи найлєпша була Кира Пап хтора скочела 100 центиметри, 2. була Елена Ґолубович хтора скочела 90 центиметри, а треце место завжала Миа Сабо зоз скоком од 90 центиметри хтора мала и єдно валянє латки.

У шлїдуюцей, 6. ґрупи, змагали ше дзивчата 3. класи основней школи, и ту ше найлєпше указала Николина Гарди зоз скоком од 110 центиметри, 2. була Адриана Штранґар хтора скочела 100 центиметри, а 3. месо завжала Катарина Дудаш зоз скоком од 90 центиметри.

После дзивчатох, на шор пришли хлапци 4. 5. и 6. класи основней школи, та у тей ґрупи найлєпши бул Теодор Штранґар зоз прешвечлївим резултатом од 135 центиметри, потим 2. бул Патрик Варґа зоз скоком од 115 центиметри, а 3. место освоєл Марко Колошняї тиж зоз скоком од 115 центиметри, алє и зоз двома валянями латки.

У предостатнєй ґрупи наступели дзивчата истого возросту, односно 4. и 5. класи основней школи, дзе найвисше, 115 центиметри, скочела Кристина Сопка, потим 2. була Николая Рац хтора скочела 110 центиметри, а 3. место освоєла Мая Надь зоз скоком од 110 центиметри, а хтора мала и вецей валяня.

И на концу, у 9. ґрупи Русинових атлетичаох, найлєпша у своєй ґрупи, та и на цалим змаганю була Ивона Рац зоз скоком од 140 центиметри, 2. була Емина Няради зоз скоком од 120 центиметри, а 3. место освоєла Василия Пап зоз прескоченима 105 центиметрами.

На змаганю, попри тренера Санї Еделински присуствовала и помоцнїк тренера Валентина Тиркайла, а тиж и бувши атлетичар Дарко Чернок. У орґанизациї змаганя участвовала и Антониа Тиркайла, як и старши атлетичаре и родичи хтори з тей нагоди змаганє потримали зоз обезпечену закуску.

