Апатин лєпши як Русин

АПАТИН – Женски Рукометни клуб „Русин” одбавел внєдзелю, 17. мая у Спортскей гали „Раде Ратко Веїн” у Апатину, остатнє першенствене стретнуце у Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК Апатин и страцел, а конєчни резултат бул 46:30 (23:12).
Ґоли за екипу Русина дали: Александра Штранґар (11), Єлена Шупица (7), Сабина Планчак (6), Николина Зорич (5) и Йована Шилованович (1).
За екипу Русина бавели: Николина Гарди, Аня Сендерак, Єлена Шупица, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин, Хана Симич, Дуня Заґорац, Николина Зорич, Александра Штранґар и Йована Шилованович.
Екипу водзели Доминика Планчак и Нада Сабадош.