Бависка виволаньох – Challenge

Хаснованє Тик-Ток-у подрозумює и рижни виволаня у хторих дзеци дзечнє участвую. Вони можу буц дацо безопасне, як цо то шпиванє лєбо танцованє, алє можу подрозумйовац и мали крадзи, сцеканє з дому и приводзенє до опасносци.

Прецо дзеци и тинейджере подложни ризичному справованю? Цо їх мотиви же би участовали у таких виволаньох?

Интернет, односно Тик-Ток и Ют’юб преполни зоз виволанями (челенджами) хтори опасни за живот, алє и зоз фотоґрафиями (селфиями) на найекстремнєйших местох. Дзеци ше упущую до виволаньох, бо думаю же то драга за указованє у дружтве, же би прицагли увагу и достали цо вецей лайки. Дахто ше упатра на познатих ют’юберох хтори зарабяю вельо пенєжи, та их имитирую, бо и вони сцу буц популарни.

Як дзецко, мушице знац же упущованє и робенє виволаньох хтори опасни нє способ же бисце ше доказали. Нє будзце под дїйством других. И запаметайце же лєм ви можеце мац чкоди од опасних виволаньох.

Родичи муша контроловац свойо дзеци и бешедовац з нїма, буц упутени до того цо робя док су на мрежи, з ким комуникую, хтори сайти нащивюю, цо думаю о опасних бавискох виволаньох, яки їх становиска о тим, чи ше то случує у школи, чи познаю дакого хто то роби и подобне.