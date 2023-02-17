Бависка за дзеци зоз филцу

Ище кед тримала бавальню (иґраоницу) за дзеци, Ваня Киш зоз Шиду роздумовала як дзецом хтори славя родзени днї тоти хвильки направиц же би им були цо красши, же би ше креативно бавели и през бависко дацо нове научели. Ваня теди надумала започац з вирабяньом бавискох. Бавальня (иґраоница) вецей нє иснує алє Ваня дас уж рок и пол як преширела креативну програму виробки бавискох.

– Правим бависка за дзеци од три и пол роки и старши, а вирабям их зоз „филцу”, мегкого текстилу, материялу хтори лєгки за обробок и бависка з нука випольнїм зоз силиконскима нїтками. Зробела сом штири файти або штири програми бавискох и то овоц (домашню и южну), потим желєняву, вец слатку програму односно колачи и на концу слану програму, бависка хтори здабу на єдзеня, на даяки слани специялитети. Бависка маю характеристични фарби и випатрунок, так же барз здабу на прави, природни овоци и желєняви, и на прави єдзеня. Дзеци ше барз любя з тим бавиц, и то и дзивчата и хлапци. Шицки тоти бависка вєдно сом наволала „Ам и Ням програма” – приповеда Ваня Киш у указує рижни бависка.

Наша собешеднїца конкуровала з тим проєктом до Покраїнского Заводу за ровноправносц полох у Новим Садзе и достала финансийни средства за дизайну и виробок шкатулох (амбалажи) до хторих пакує бависка. Медзитим, гвари же на тарґовищу нє лєгко пласовац тоти бависка. Часто ше случує же людзе кукую лєм гевто цо тунше. Правда, одредзени дзецински бавальнї (иґраоници) у Шидзе купели єй бависка и гваря же су барз задовольни.

Же би ше пребила на тарґовищу, Ваня одлучела пойсц до Нового Саду и там бависка предавала на манифестациї Новосадски ноцни базар на Рибовим прияцу, закупела тезґу и була у октобру и двараз у децембру. Базар роби пиятками у термину 17 пo 23 годзин.

Як гвари, бависка прицаговали увагу людзом, дзепоєдни єй винчовали на идеї и креативносци, а дацо и попредала до школкох странских язикох. През жиму базари нє отримовани, а з першима красшима днями ознова буду орґанизвани и Ваня ознова будзе участвовац.