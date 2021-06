Бависко за Войводянску лиґу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 32. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русина внєдзелю, 30. мая, победзели госцох зоз Младенова з резултатом 1:0 (1:0).

У нєполней першей минути змаганя, як ше рушело зоз штредку терена, до лабди доходзи Янко Кулич, уходзи до 16 метерох, коло нього двоме бавяче зоз охрани, преходзи и їх двох, а на концу з прецизним бицом звладує и процивнїцкого ґолмана.

У першим полчасу при домашнїх нє могло застановиц Матея Саянковича хтори на вецей заводи сцекол або прешол директного чувара, алє чежко було дац ґол зоз мертвого кута.

През цали перши полчас зменьовали ше акциї на обдивох бокох. Єдина гришка у охрани можебуц була кед вше лєпши Александар Кочиш направел жовти картон. Нєодлуга, як остатнї бавяч, зопар напад госцох и у єдним дуелу строги судия Кочишови дал и други жовти, односно автоматски червени картон.

Други полчас – домашнї зоз 10 бавячами. Мали векши прицисок на охрану, но охрана одбавела змаганє без єдней гришки.

Русин наступел у составе – Калинич, Тома, Голик, Павлович, Ланчужанин, Кочиш, Вуйович В., Вуйович Ф., Голик (Дюканович), Даноєвич, Кулич, Саянкович (Бранкович)

Ґоли за Русин дал Янко Кулич.

Хвильково Русин идалєй на 4. месце зоз 49 бодами, а на нєдзелю 6. юния, у предостатнїм колу, госцує у Каравукову процив ФК Полет.

