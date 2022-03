Базар красних стварох нєшка у Вербаше

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у Вербаше ше и того року з нагоди означованя Дня женох отримує манифестация под назву Базар красних стварох.

Городска площа нєшка будзе прекрита зоз численима штандами на котрих нащивителє годни найсц рижне квице, алє и рижнородни аранжмани, декорациї, рижни предмети и прикраски з котрима милим особом буду у можлївосци прикрашиц нєшкайше швето.

На числених штандох рижни продукователє представя свойо квице, як и сувенири, интересантни дарунки, мед и други пчоларски продукти, козметику и поживово продукти.

Медзинародни дзень женох нагода за промоцию красних стварох и отримованє таких базарох, визначели орґанизаторе манифестациї Туристична орґанизациї општини Вербас.

