РУСКИ КЕРЕСТУР – Базар старих виданьох Руского слова, будзе тирвац по пияток, 6. авґуст, односно по конєц Младежского волонтерского кампу, котри ше отримує у Руским Керестуре.

На Базару старих виданьох Руского слова мож найсц вишки рочних Календарох, виданьох часописох Шветлосц, Студиї Рутеники, як и дзепоєдних кнїжкох.

Шицки заинтересовани опрез будинку старей Друкарнї, у парку, можу вжац виложени безплатни прикладнїки.

