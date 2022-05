Базен на Вашарищу у фази технїчного приєму

КУЛА – Базен у рамикох Спортско рекреативного центру „Вашарище” у Кули би требал буц отворени нєодлуга, наявене же уж того лєта будзе можлїве купанє, а попри тим вибудов и отверанє того спортского центру тиж и тирваце ришенє и за дзепоєдни спортски клуби

Технїчни приєм базену уж при самим концу, цалосни випатрунк СРЦ Вашарище достава свой финални випатрунок, як и други обєкти котри часц провадзацей инфраструктури и проєкту. Початок сезони за купанє наявени уж у юлию.

Зоз вибудовом СРЦ Вашарище источашнє будзе ришени и проблем просторийох и простору за трениранє Атлетского клуба „Гайдук маратон тим” и Плївацкого клубу „Гайдук”. Попри базену, у рамикох спортского комплексу нєодлуга би требали почац функционовац и трим дражка за атлетичарох, як и терховня.

