Базен вичисцени, купанє може почац

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийно, и того року пред початок сезони купаня, Месна заєднїца Руски Керестур орґанизовала добродзечну акцию вичисцованя базену.

У акциї хтора отримана всоботу, 18. юния, участвовали коло 50 школяре од пиятей по осму класу Основней школи „Петро Кузмякˮ, хторих предводзел їх наставнїк историї Деян Бучко, а у вичисцованю базена участвовали и члени Спортского здруженя рибарох „Колякˮ як и члени Добродзечного огньогасного дружтва.

Того року, окрем вичисцованя базену, робело ше и на ушорйованю простору коло нього же би валалчанє, под час лєтних горучавох, мали приємне место за рекреацию и одпочивок.

Окрем вичисцованя базену, офарбени и драбинки у нїм, як и сам бетон понад воду, а того року акция преширена и на простор коло базену, та пред двома тижнями викопани дзири и забетонирани метални конструкциї за 7 столи и 14 лавки, а члени Коляку, на дзень роботней акциї, поставяли на нїх фосни.

По законченю роботней акциї ошвиженє и полудзенок вредни учашнїки достали у ресторану Лонґов, а потим ше друженє предлужело на рибарским лєтнїковцу.

