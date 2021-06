Базен порихтани за купанє

РУСКИ КЕРЕСТУР − У валалє вчера зоз добродзечну роботну акцию очисцени и порихтани за купанє базен на Малим беґелю Дунай˗Тиса˗Дунай.

Роботну акцию, як и скорейших рокох, орґанизовала Месна заєднїца Руски Керестур, насаmпредз у сотруднїцтве зоз Основну школу Петро Кузмяк, чийо школяре творели векшину волонтерох.

Акцию потримали и активно у нєй участвовали и валалски здруженя и подприємства – ЯКП Руском, Добродзечне огньогасне дружтво Руски Керестур, Здруженє спортских рибарох Коляк, предсидатель Фодбалского клубу Русин, Здруженє младих Pact Ruthenorum и числени волонтере зоз цалого валалу, вкупно вецей як 100 особи.

По законченю роботней акциї, на базену були орґанизовани и спортски бависка за дзеци возроста од 3 до 6 роки, дзе було приявене барз красне число наймладших. Дзеци ше обеговали и змагали ше у руцаню лабди до гордова, а МЗ як орґанизатор порихтала числени награди за побиднїкох, од котрих найвреднєйши були три бициґли.

Роботну акцию нащивел и обишол и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

