Байка означела успишне реализованє проєкту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох Байка зоз Руского Керестура, пияток 18. фебруара, у ресторану Червена ружа, отримало закончуюцу часц проєкту под назву Креируйме културни образци котри почал концом януара

Спред Здруженя, присутних привитала предсидателька Байки Славица Катона, хтора на тот завод виражела подзековносц шицким хтори участвовали у витвореню проєкту, а потим слово вжали и представнїки орґанизацийох.

Вецей о цилю проєкту Креируйме културни образци и важносци унапредзованя родней ровноправносци на уровню локалних заєднїцох, бешедовала координаторка проєкту Зорица Ачански Омерович зоз Кули. Потим бешедовали и други сотруднїки у реализациї проєкту – спред орґанизациї ЛАҐ Зомбор Панонски фиякер Яґода Кочич бешедовала о значносци умрежованя нєвладових орґанизацийох, а виражела и окремне нєсподзиванє зоз красним числом женох, рижних ґенерацийох, хтори ше одволали на участвованє у проєкту, односно у роботньох тканя, гекланя и рисованя по склу.

Тиж о важносц здружованя и заєднїцкого наступу бешедовал и Боян Ковач спред Локалней акцийней ґрупи Шерцо Бачки хтори визначел и тото же орґанизация ЛАҐ чишлї вкупно 40 членох, од хторих 7 члени з Керестура, цо процентуално спрам числа жительства, виноши найвецей у цалей општини Кула.

По законченю урядовей часци за шицких учашнїкох у проєкту була орґанизована и вечера, а орґанизаторе пожадали успишне дальше сотруднїцство и витворенє и других таких проєктох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)