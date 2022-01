Байка орґанизує роботню тканя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох Байка орґанизує безплатну роботню тканя под назву Тканє як бизнис за шицких котри заинтересовани научиц основи того ремесла.

Шицки котри жадаю научиц ткац, або ше опробовац чи зоз гобия лєбо можебуц як ч власней роботи, треба же би ше приявели Славици Катоновей на телефонске число 063/1860-960, а шицки информациї мож достац и на фейбук боку Здруженя.

Термин отримованя роботнї будзе накнадно утвердзени, а завиши од числа заинтересованих особох.

