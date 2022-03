Байка отримала шветочну Рочну скупштину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох Байка зоз Руского Керестура отримално порядну Рочну скупштину котра того року була ювилейна – дзешата. У присустве членох и госцох представена дїялносц през цалу децению и плани за наиходзаци период.

Домашнї Скупштини пририхтали видео презентацию з котру направели огляднуце на найзначнєйши активносци котри реализовали за тоти роки дїлованя.

Роками удатно орґанизую Домашнї шпайз, Керестурски саям старих ремеслох, рижни роботнї, а дзечнє участвую и на других манифестацийох. Праве вони були єдни зоз порушовачох уж традицийней манифестациї Днї керестурскей паприґи, тиж и Туристичного здруженя Руски Керестур, як и Локалней акцийней ґрупи Шерцо Бачкей.

През роки обдумали и реализовали велї проєкти, та аж и того року, єден зоз найзначнєйших потераз, Креируйме културни образци при Заводу за родну ровноправносц Войводини котри формално закончени, алє роботнї у його рамикох буду орґанизовац и надалєй.

Єден зоз найзначнєйших планох им прицагнуц младших до своєй роботи, насампредз през рижнородни креативни роботнї, цо ше зоз остатнього проєкту указало як добра пракса.

