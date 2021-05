Балада о 30 еврох

Лєгли! Длугообчековани 30 еври у динарскей проциввредносци загуркотали концом тижня зоз СМС порученя з банковим виводом на моїм мобилним телефону. Рахунок ми „чежши” за ровно 3.527,37 динари. Нароком пишем и децимали, бо так сума випатра ище векша…

Нєобчекована и символична финансийна потримовка праве так, символично, и потрошена. На фрижидер, односно єдну фамелийну вечеру, розуми ше, присподобену макро- и микро-економским обставином. Праве тот исти ронтовни вечар, до нащиви ше наявел приятель. Лєм цо приял „Файзера” на Новосадским сайме. Наздавал сом ше даякму олдомашу, бо однєдавна фришковакцинованим дзеля и по три червени, алє нїч. Лєм за себе принєсол пива. Безалкоголни, бо ше алкогол нє препоручує такой после вакцини. Скупенда, думам себе. Сиґурно му гет остало зоз тей финансийней стимулациї, за розлику одо мнє хтори сом такой исти вечар шицко розтрошел на госцину и напой. И ище сом ше отворел за луксузне, Боґданово вино, а нє даяку робну марку… Алє, най. Кед держава часци, наздраве. Муши ше попиц.

А док ище 30 евра лєгню там у новембру, ниа, нам нїзки старт и пол-позиция пред швета.

Гоч шицко тото написане точне (окрем же ми приятель скупенда, нє, лєм є шпоровни), кед ше ситуация престанє обрацац на шмих, доходзиме до єдначини хтору сом за предходни 25 роки у новинарстве аж и пребарз добре звладал. Кед ци держава цошка дава, значи же ци пред тим уж и вжала. Найчастейше, вецей як цо тераз удзелєла.

Звекшанє порцийох и даваньох, акцизох, подрагшеня, „корекция” ценох комуналних услугох державних подприємствох, шицко то полнї буджет. Єдноставно, пенєж нє настава з воздуху. Так же, нє трошиме люцке лєбо нїчийо, алє свойо. И ище го будземе врацац, як ше приповеда. Бо, як анализи указую, держава ше задлужела же би могла дзелїц тоти 30 плус 30 евра, як и гевти лоньски 100 (хтори сом, лєм най повем, директно прешлїдзел на рахунок „Информатики”, и ище доложел єдну червену з бутєлара, бо нє було досц за рахунок…).

Най нє будзе же ше лєм поносуєм. Нє криєм же ми ше державна помоц здала. Алє бим волєл кед би нам держава, место дзелєня пенєжу, обезпечела амбиєнт и условия за европски условия роботи, плаци и стандард, а нє лєм европски цени. Тераз, лєм ше у пракси потвердзел факт хтори власц найволї прецихнуц. Зоз тим же ше милиони гражданох за финансийну помоц приявели скоро исти момент як є обявена, указує же за велїх з нас 30, 60 лєбо 100 евра огромни пенєж. Нє гварим, нє каждому, бо ше велї приявели по єдноставней упрекосней лоґики же „вежнєм, бо ми и так вежню”, алє сиґурно єст вецей тих цо им тот пенєж прави розлику медзи полним и празним фрижидером. Реални економски пошлїдки пандемиї Ковиду-19 ище нє цалком спатрени, алє скоро же нєт того хто их нє чувствує. Державна финансийна помоц голєм их на момент зблага, а ютре уж як будзе. На концу, остава нам ище 30 еври на єшень, а хто нє попонаглял, „змогнє” ше ище и кед ше вакцинує. Та, як сом гварел, наздраве!

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”

