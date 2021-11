Барз шветочни Кирбай з владиком

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата вчера преславене храмове швето Кирбай котри возвелїчал наш владика кир Георгий Джуджар, хтори предводзел кирбайску Службу Божу на 10 годзин. Сослужели штирме священїки – о. Владислав Рац, декан и парох коцурски, о. Дарко Рац парох з Бачинцох, о. Роберт Пащик, канцелар суботицкого владичества а по мацери син кулянскей парохиї, и старовербаски парох о. Алексий Гудак.

Пред Службу Божу владику привитали по руски и українски школяре Янко Рац и Уна Пирожек, а домашнї парох о. Дамян Кича ЧСВВ тиж привитал владику, священїкох, шестри служебнїци, як и полну церкву домашнїх и їх госцох.

У казанї на українским и руским язику преосвящени владика Георгий здогаднул на живот св. Йосафата, архиепископа полоцкого, котри жил од 1580. по 1623. и котри ше закладал за єдинство Церкви, цо заплацел и з мученїческу шмерцу. Владика вирних поволал шлїдзиц приклад його доброти и християнских чеснотох и повинчовал им Кирбай.

На концу Служби владика мировал присутних, а потим бул кирбайски обход коло церкви зоз читаньом штирох Євангелийох. На Кирбай була и ранша Служба Божа котру служели домашнї священїки о. Дамян Кича и о. Платон Салак монахи василиянского чину.

