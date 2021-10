Бачинчанє победзели у столним тенису

ШИД/БАЧИНЦИ – У Спортскей гали всоботу 2. октобра, у Шидзе отримани змаганя у столним тенису у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков“ чий урядови орґанизатор було Културно-просвитне дружтво „Драґен Колєсар“ зоз Бачинцох.

Змагали ше шейсц екипи зоз наших местох, а перше место освоєла екипа КПД „Драґен Колєсар“ зоз Бачинцох, друга була екипа Руского културного центра з Нового Саду, треца екипа КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова, штварта екипа „Папивинґа“ з Вербасу, пията екипа Спортского дружтва „Русин“ зоз Руского Керестура и шеста була екипа КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду.

После змаганя учашнїки пошли до Бачинцох дзе бул орґанизовани полудзенок и друженє.

