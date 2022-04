Бачка бавела нєришено у Степановичеву

ДЮРДЬОВ – У 19. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 9. априла, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова у Степановичеву бавели нєришено зоз домашню екипу ФК Омладинац зоз резултатом 2:2.

Перши ґол на стретнуцу дали домашнї у 38. минути.

Бачка у другим полчаше була вельо лєпша. Вецей ше закладала у бависку и то резултовало зоз ґолом у 59. и 61. минути. Домашнї виєдначели ґолом у 65. минути.

После того кола Бачка и далєй на 8. месце на таблїчки зоз 24 бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере дома дочекую фодбалерох ФК Єдинство.

