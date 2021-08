Бачка без бодох у Сримскей Каменїци

СРИМСКА КАМЕНЇЦА – ФК „Фрушкоґорац” зоз Сримскей Каменїци у трецим колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад дочекал дюрдьовски ФК „Бачка 1923” и победзел зоз 3:1 (0:1).

Екипа Бачкей добре почала стретнуце. Бавело ше углавним на половки терена, досц оштро. У 36. минути з ґолом Милана Роґича, Бачка мала ґол предносци. З тим резултатом ше пошло на одпочивок. У 56. минути домашнї вировнали кед перши од трох ґолох дал Зечевич. Так домашнї закончели змаганє зоз 3:1.

За Бачку бавели: В. Радишич, С. Сивчевич, Р. Чирин, Н. Иґнїч, Я. Вуйович, Др. Тривунович, Р. Станкович, С. Максимович, М. Роґич, Н. Петрович, Ж. Тривунович

Бачка после трох одбавених колох на дзевятим месце на таблїчки. Ма три боди, односно призначела єдну побиду, а два стретнуца страцела. На нєдзелю, у 4. колу, Бачка будзе домашня екипи ФК „Омладинац” зоз Степановичева.

