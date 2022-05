Бачка страцела у дербию кола

ДЮРДЬОВ – У 26. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 22. мая, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова страцели на домашнїм терену од фодбалерох новосадского ФК Борац, резултатом 1:2.

Бачка добре почала стретнуце, анґажовано и нападацки. Намагали ше достац лабду на шицких часцох терена, алє по конєц першого полчаса нє посцигли ґол, гоч мали даскельо добри нагоди.

Госци у другим полчаше вельо лєпше бавели и свой перши ґол посцигли у 53. минути. У 75. минути Стефан Вуйович копнул до лабди котра закончела у процивнїцким ґолу и виєдначел резултат на 1:1. Щесце дюрдьовских фодбалерох нє потирвало длуго, бо уж у 77. минути достали ище єден ґол и тото стретнуце закончене зоз конєчним резултатом 1:2 за госцох.

После того кола Бачка и далєй на 6. месце на таблїчки зоз 36 бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовских фодбалерох дочекаю фодбалере першопласованей екипи, ОФК Славия зоз Нового Саду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)