Бачка страцела у дербию кола

ДЮРДЬОВ – У 18. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 3. априла, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова поражени од фодбалерох ФК Фрушкогорец зоз Сримскей Каменїци зоз резултатом 1:3.

Перши ґол на змаганю дала Бачка у 10. минути. Фодбалере Бачки ше максимално закладали за кажду лабду и за кажду акцию на шицких часцох терена. Бависко госцох у даскелїх хвилькох було на гранїци нєспортского справованя, цо гуторя аж штири жовти картони.

У другим полчасу обидва екипи були максимално борбени. Госци перши ґол дали у 50. минути. Пред самим концом, у 90. минути, Бачка достала и други ґол, а у 3. минути предлуженя и треца лабда закончела у ґолу домашнїх.

После того кола Бачка спадла на 8. место на таблїчки зоз 23 бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере буду госцовац у Степановичеву дзе их дочекаю фодбалере ФК Омладинєц.

