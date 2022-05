Бачка страцела у дербию колa

ДЮРДЬОВ – У 25. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 18. мая, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова страцели у стретнуцу зоз фодбалерами Червеней гвизди зоз Нового Саду, з резултатом 3:1.

Фодбалере домашнєй екипи добре почали стретнуце, анґажовано и нападацки. Таке бависко дало добри резултат, бо перши ґол на стретнуцу дали уж у 1. минути.

Фодбалере зоз Дюрдьова ше намагали виправиц резултат у другим полчаше, алє ше им то нє удало. Домашнї вельо лєпше бавели и по конєц стретнуца ище два лабди затресли Бачков ґол, у 78. и у 84. минути. На самим концу стретнуца, у 90. минути, Стефан Максимович копнул до лабди и посцигнул перши и єдини ґол за Бачку.

После того кола Бачка ище вше на 8. месце на таблїчки зоз 36 бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену дочекую фодбалерох ФК „Борац”.

