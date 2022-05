Бачка страцла у дербию кола

ДЮРДЬОВ – У 23. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 8. мая, фодбалере „ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова страцели зоз 5:1 у стретнуцу зоз фодбалерами ЖСК-а зоз Жаблю.

ЖСК добре почал стретнуце, анґажовано и нападацки. Таке бависко дало плод, бо перши ґол на стретнуцу дали домашнї у 18. минути. Шлїдуюци два ґоли тиж посцигли домашнї, у 30. и 43. минути. Фодбалере Бачки пошвидко дали свой перши и єдини ґол на тим стретнуцу, у остатнєй минути першого полчасу.

У другим полчаше фодбалере домашнєй екипи предлужели у истим темпу. Вони у 46. минути посцигли ище єден ґол, а нєодлуга и свой остатнї ґол на стретнуцу, у 57. минути.

Тото стретнуце було єдне од чежших за дюрдьовских фодбалерох. Без огляду на резултат, на тим стретнуцу бул лєм єден жовти картон, котри достал фодбалер домашнєй екипи.

Сушедни „дерби“ оправдал назву у шицких сеґментох фодбалского стретнуца. Фодбалером Бачки барз значело тото же у публики могли видзиц и своїх навиячох зоз Дюрдьова, цо им дало векшу мотивацию же би дали шицко од себе.

После того кола Бачка на 6. месце на таблїчки зоз 33 бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену дочекую фодбалерох ФК „Партизан”.

