Бачка шеста на таблїчки

ДЮРДЬОВ – У 30. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 11. юния, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами Петроварадина, з резултатом 2:1.

Стретнуце нє було барз чежке за домашнїх. Максимално ше закладали за кажду лабду на шицких часцох терена и бавели анґажовано и нападацки. Перши ґол на стретнуцу бул за Бачку, у 36. минути, цо дюрдьовским фодбалером дало мотивацию же би ище лєпше бавели.

У другим полчаше фодбалере Петроварадину бавели вельо лєпше и свой перши ґол дали у 60. минути и на тот способ виєдначели резултат. Їх щесце нє тирвало длуго. Фодбалер Бачки, Петар Топчиов, вихасновал нагоду и у 76. минути посцигнул други ґол за Бачку и остатнї на тим стретнуцу.

Бачка на концу ярнєй часци першенства на 6. месце на таблїчки зоз 40 бодами.

