Безплатна анализа жеми

Польопривредна фахова служба Вербас у сотруднїцтве зоз Општинску управу Вербас, оддзелєньом за польопривреду, окончує безплатну контролу плодносци обрабяцей жеми, як єдну з мирох Програми потримовки руралного розвию на териториї општини Вербас. Жем на анализу можу принєсц шицки заинтересовани польопривреднїки котри маю реґистроване ґаздовство на териториї општини Вербас

Анализа жеми и нашеня барз значна за успишне занїманє зоз польопривредну продукцию. У Польопривреднєй фаховей служби у Вербаше запровадзує ше розлични файти анализи, за котри Служба опремена зоз адекватнима лабораторийнима инструментами и опрему. Медзи иншим, ту ше окончує пририхтованє прикладнїкох, випитованє здравственого стану нашеня, одчитованє ключканя нашеня, а єст и комора за нашлїдзованє природних условийох же би ше посцигло цо ефикаснєйше тестиранє.

БЕЗ ЗДРАВОГО НАШЕНЯ НЄ БУДЗЕ АНЇ ДОБРОГО УРОЖАЮ

У нашеньскей лабораториї у Польопривредней фаховей служби Вербас окончую контролу нашеня, гварела совитнїца у вербаскей ПФС Ливиа Боґанч Андрияшевич.

– Нашо польопривреднїки котри до нас приноша нашенє, найчастейше контролую енерґию ключкацосци и саму ключкацосц. Ту ше окончує подполне випитованє, котре подрозумює и випитованє здравственого стану, енерґиї ключкацосци и ключкацосц, рижних примишкох, инертней материї, як и самей чистоти нашеня. Шицко тото барз значне праве за здравствени стан и безпечносц нашеня.

По єй словох, без здравого нашеня, нє було би анї доброго урожаю. Найчастейше до вербаскей ПФС польопривреднїки одноша нашенє сої, пред шацом, праве прето же би преверели енерґию ключкацосци. Понеже, як додала, кед енерґия ключкацосци менша як цо допущене, вец би требало звекшац тоту дозу за саме шаце, и прето тоти информациї значни польопривреднїком.

За доставанє здравствено безпечного нашеня перше з условийох то квалитетни нашеньски материял, без присуства хоротох и чкодлївцох. Фахова служба у Вербаше покрива штири општини – Вербас, Кула, Србобран и Бечей, то вельке польопривредне подруче, та числени и польодїлски култури сцигую до нїх на анализу.

– Найчастейше анализуєме – сою, кукурицу, жито, тритикале, ярец, алє дараз маме и даєдни заградкарски клултури. Часто нам приноша и паприґу, понеже ми покриваме Руски Керестур и тоту часц дзе єст досц польопривреднїкох котри ше занїмаю зоз продукцию паприґи – визначела Ливиа Боґанч Андрияшевич.

ЗНАЧНЕ ВИПИТАЦ И ПЛОДНОСЦ

У сотруднїцтве зоз Оддзелєньом за польопривреду Општинскей управи Вербас, реґистровани ґаздовства з вербаскей општини можу у Польопривредней фаховей служби безплатно анализовац жем у своєй власносци. По словох руководителя лабораториї ПФС Вербас, Наташи Дундєрски, лаборатория за жем окончує анализи контроли плодносци жеми.

– Робиме одредзованє змисту гумусу, вкупних карбонатох виражених як калциюм-карбонат, одредзованє pH вредносци жеми у єдним молу калиюм-хлориду и у води, як и одредзованє змисту лєгко доступного фосфору и змисту лєгко доступного калиюму. То анализа котра нам шлїдзи тераз.

Перши польопривреднїки котри приду, як додала, то продукователє котри на своїх польох мали ярец и тераз маю жито.

– Найлєпше брац прикладнїки за анализу после знїманя урожаю. Прикладнїки котри приноша до нашей лабораториї иду перше на сушенє, а потим ше окончує анализи. Колеґове аґрономи, лєбо овоцаре, у зависносци од того котра култура у питаню, даваю препоруки за евентуални количества и файту штучного гною котри потребне додац, шицко у зависносци од того цо найдзене же уж присутне у жеми.

ЯК ПРАВИЛНО БРАЦ ПРИКЛАДНЇКИ ЗА ВИПИТОВАНЄ

По словох фаховцох зоз вербаскей Польопривредней фаховей служби, прикладнїки жеми за анализу ше бере на концу, лєбо на початку веґетациї, нє препоручує ше брац прикладнїки за анализу после уношеня штучного гною. Глїбина браня прикладнїкох зоз жеми за землєдїлску и заградкарску продукцию виноши од 0 по 30 центиметери, а за овоцарско-винїцарску продукцию то од 0 по 30, и од 30 по 60 центиметри. Зоз парцели до 5 гектари потребне вжац од 15 до 25 просеково прикладнїки котри ше помиша и з того ше вежнє єден прикладнїк за анализу. Прикладнїки мож викопац зоз ашовом лєбо зоз сонду.

Кед слово о самим поступку браня прикладнїкох, потребне очисциц поверхносц жеми од остаткох предходного шаца по глїбину од 1,5 до 2 центиметри. З ашовом треба викопац жем по 30 центиметри и чолни бок вировнац, зарезац пасмо жеми през цалу глїбину, осторожно виняц ашов зоз жему так же би жем остала на ашову кед ше положи долу. Шицки 15-20 прикладнїки з єдней парцели потребне вимишац у єдним каблє и з того направиц єден прикладнїк, котри потим треба положиц до платнового лєбо пластичного мещка, означеного зоз цидулку. На цидулку треба назначиц податки о власнїкови прикладнїка, число парцели, општину катастру, число прикладнїка, поверхносц табли, способ хаснованя, предшаце и тип жеми.

– Поволуєме шицких индивидуалних продуковательох же би вихасновали тоту нагоду и зробели безплатну анализу контроли плодносци жеми. Анализа им важи штири роки, так же шлїдуюци штири роки годни применьовац препорученя котри достаню од наших совитнїкох. Тиж сиґурно же тоти продукователє буду мац бенефициї за доставанє субвенцийох котри додзелює держава, покраїна лєбо компетентне министерство – визначела Наташа Дундєрски.

Увид до стану жеми доприноши значней рационализациї у хаснованю штучного гною. Анализа жеми вецейнїсто хасновита, з оглядом на тото же ше з адекватним применьованьом штучного гною може зашпоровац пенєж, звекшац урожай, а зоз тим будзе и векши профит.

Шицки заинтересовани польоприреднїки ше можу явиц до Польопривредней фаховей служби Вербас, Коцурска драга б.ч, лєбо ше явиц на число телефона 021/ 705 421, як и на Оддзелєнє за польопривреду Општинскей управи Вербас на число телефона 064/ 805 31 15.

