Безплатна стерилизация псох у Кули

КУЛА – Акция безплатного чипованя, вакцинованя и стерилизациї псох блукачох и хижних любимцох, тирва уж мешац, а акцию запровадзує Явне комуналне подприємство Комуналєц Кула.

Директор того комуналного подприємства Марко Пешич, за локални медиї гварел же Комуналєц за шицких гражданох општини Кула обезпечел безплатну стерилизацию и чипованє їх псох, а акция будзе тирвац по конєц рока.

Зоз тоту програму Комуналєц жада зменшац число псох по улїцох. Єдна стерилизация тото Подприємство кошта коло 10.000 динари, и планую видвоїц достаточно средства за шицких хтори приявя своїх любимцох за стерилизацию, вакцинованє и чипованє.

Шицки гражданє хтори жадаю безплатно чиповац, вакциновац и стерилизовац своїх любимцох, треба же би ше явели до ЯКП Комуналєц, або на число телефона 064/828-7071 каждого роботного дня од 7 по 12 годзин.

