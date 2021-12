Безплатна стерилизация псох у општини кула

КУЛА – Роботна єдинка Зоогиґиєни ЯКП „Комуналац“ запровадзує гуману акцию безплатней стерилизациї псох у кулскей општини . Акция тирва од мая того року и у тей служби наглашую же будзе тирвац и у наступним року.

Гражданє, хтори буду стерилизовац своїх любимцох, у пакету з безплатну стерилизацию обезпеча своїм любимцом и вакцину процив збешнєтосци, антипаразитни третман и чипованє.

Власнїки любимцох попри високей одвичательносци спрам дружтва помагаю и свойому любимцови. Доказане же стерилизовани любимци маю сталоженше справованє и одпорнєйши су на хороти репродуктивних орґанох.

Подробнєйши информациї мож достац на шлїдуюци числа телефонох: 025/722-566 и 064/828-70-71.

