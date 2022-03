КУЛА – Здруженє за помоц МНРО Белава птица орґанизує безплатни седмодньови викладаня у рамикох Школи за ваготни жени и родичох котри почню од 10. априла у їх просторийох. Викладац буду медицински шестри, дохтор ґинеколоґ и други фаховци за розвой дзецох.

За участвованє ше потребно приявиц на даєден зоз телефонских числох 025/724-177 або 064/64-85-382. Спомнути проєкт уж роками потримує Министерство за демоґрафию и популацийну политику, а пре звекшаня наталитету.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)