Безплатни таблети процив суньоґох за жительох вербаскей општини

ВЕРБАС – У сотруднїцтве зоз „Циклонизацию”, у рамикох тогорочней акциї систематичней защити здравя гражданох од суньоґох, Општина Вербас орґанизує дзелєнє БТИ таблетох процив ларвох суньоґох за жительох вербаскей општини. Тиж, орґанизовани буду и едукация и анимированє гражданох пре заєднїцку борбу процив хижних суньоґох котри ше розмножую у дворох, влажних пиньвицох, септичних дзирох, запущених цивох за дижджовку и других менших водових поверхносцох.

Фаховци препоручую же би гражданє под час сезони раз тижньово подполно випражнєли кабли и судзину з воду, положели мрежи на вентилацийни отвори и злєпшали затиканє шахтох и септичних дзирох, як и же би раз рочно преверели чи вертикали и други часци цивох за дижджовку нє заткани зоз лїсцом и другима материялами. Тиж, треба же би склонєли стари ґуми, конзерви, дунци и шицки други предмети у котрих ше затримує вода вигодна за розвой ларви суньоґох, же би очисцели ярки и беґельчики од коровчох и одпадкох и же би у нїх вода була чиста, алє и же би положели мрежи на облаки.

Кед у дворе лєбо будинку обача даяке з потенциялних жридлох суньоґох, гражданє треба же би вихасновали БТИ таблету спрам приложеного упутства. На таки способ помогню себе, своєй фамелиї, своїм сушедовим и шицким другим жительом, наведзене у сообщеню.

БТИ таблети високо селективни биоцидни продукт котри дїйствує лєм на ларви суньоґох. Таблети ше хаснує у обисцох дзе єст стояцей води, а детальне упутство за хаснованє и способ дозираня находзи ше на каждим пакованю таблетох.

Заинтересовани гражданє можу превжац БТИ таблети у месних заєднїцох шицких населєних местох вербаскей општини.

Зоз „Циклонизациї” апелую на шицких жительох општини Вербас, кед обача даяку поверхносц под воду котрей нє було потераз, же би их информовали на число телефона 021/ 641 23 22, лєбо на мейл office@ciklonizacija.net.

