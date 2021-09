Безплатни учебнїки за першокласнїкох у вербаскей општини

ВЕРБАС/КОЦУР – Школяре першей класи у општини Вербас того року першираз достали безплатни учебнїки од локалней самоуправи. У сотруднїцтве зоз Министерством образованя, учебнїки обезпечени за шицких 378 школярох котри 1. септембра рушели до школи.

По словох предсидателя Општини Вербас Предраґа Роєвича, обезпечованє учебнїкох за першокласнїкох з општинского буджету постанє пракса и шлїдуюцих рокох.

З општинского буджету видвоєни 2.317.414 динари, а Министерство обезпечело набавку єдней часци учебнїкох, гварел Роєвич. Тиж, Општина зоз свойого буджету финансує ужину шицким дзецом у основних школох, а субвенционує и превоз школярох.

Того року ше вецей як 300 милиони динари уклада и до реконструкциї, обнови и енерґетскей ефикасносци дзецинских заградкох, основних и стреднїх школох у шицких населєних местох општини Вербас, визначел з тей нагоди Роєвич.

