Безплатни ґинеколоґийни препатрунки у Дому здравя Нови Сад

НОВИ САД – Дом здравя Нови Сад орґанизує безплатни ґинеколоґийни препатрунки за жени од 25 до 64 роки, хтори вецей як три роки нє були на препатрунку и нє робели папаниколау тест.

Препатрунок мож заказац прейґ Кол-центру Дома здравя на число телефона 021/4879000, прейґ тимскей шестри вибраного ґинеколоґа, або особнє на шалтеру Ґинеколоґиї, кажди дзень од 7 до 20 годзин. Препатрунки можу заказац и жени хтори нє маю вибраного дохтора.

Кед ше заказує препатрунок треба наглашиц же ше вимага препатрунок у рамику скрининґу.