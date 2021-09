Без бодох на своїм терену

ДЮРДЬОВ – У шестим колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад ФК „Бачка 1923 на своїм терену страцела од добрей и на тим стретнуцу лєпшей екипи ОФК „Юґович (Кать)“ 0:1 (0:0).

Перши полчас прешол без ґолох, а у 61. минути тренер екипи зоз Катю до бависка уведол Станка Касаповича хтори у 83. минути дал ґол за побиду.

За бачку бавели Неманя Иґнїч, Драґан Тривунович, Ратко Чирин, Никол Петрович, Янко Вуйович, Никола Шаренац, Желько Тривунович, Никола Балоґ, Ненад Иґнїч, Стефан Деянович, Деян Тривунович, Райко Станкович, Милан Роґич и Стефан Вуйович.

После одбавеного шестого кола Бачка на 9. месце на таблїчки зоз 9 бодами.

У идуцим колу, на соботу, Бачка будзе госц екипи ФК „Футоґ“ у Футоґу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)