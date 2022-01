БАЧИНЦИ – Парох о. Дарко Рац штварток на 23 годзин служел Новорочни молебен, а вчера служел Службу Божу Василия Велького.

На Нови рок сообщени податки зоз матрикулох спрам хторих у прешлим року нє було повинчани и покресцени особи, а пейц особи поховани.

У бачинскей парохиї по словох о. Раца єст 52 обисца зоз 115 грекокатолїцкима душами.

