БЕОҐРАД – Як преноша медиї, Кризни штаб вчера на схадзки одлучел же на цалей териториї Републики Сербиї нє будзе орґанизованого дочеку Нового року, анї такволаней репризи. Роботни час погосцительним обєктом 31. децембра и 1. януара будзе по 18 годзин.

Предавальнї поживових продуктох буду робиц по 20 годзин. По 11. януар, буду важиц скорей предписани мири хтори предвидзую же шицки обєкти можу робиц по 20 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)