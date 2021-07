Без толкованя пробоване оформиц двоязичну ґрупу, родичи процив

Родичи окреме револтовани насампредз прето же ше им нїхто анї нє питал чи сцу же би им дзеци ходзели до двоязичней ґрупи, а наглашую и тото же кед ше скорей писмено вияшньовали о язику, опредзелєли ше лєм за руски язик.

Концом юния, на родительскей схадзки, управа ПУ „Бамби” зоз Кули сообщела родичом дзецох зоз мишаней по возросту, пополадньовей ґрупи у керестурскей дзецинскей заградки „Цицибан”, же од септембра тота ґрупа будзе двоязична руско-сербска. У ґрупи єст 24-еро дзеци, з котрих ше родичи пецерих вияшнєли за сербски, а 19-еро за руски язик воспитно образовней роботи.

Векшина родичох чийо дзеци ходза до ґенерацийно мишаней пополадньовей ґрупи у дзецинскей заградки „Цицибан” у Руским Керестуре на информацию хтору достали од представительох ПУ „Бамби” поднєсли заєднїцку жалбу до Општини Кула и Предшколскей установи „Бамби”, насампредз прето же ше им нїхто анї нє питал чи сцу же би им дзеци ходзели до двоязичней ґрупи, а наглашую и тото же кед ше скорей писмено вияшньовали о язику, опредзелєли ше лєм за руски язик. Жалбу подписал и родитель Михайло Хома.

– Директорка Предшколскей установи нам на родительскей схадзки лєм гварела же од септембра пополадньова ґрупа, дзе и наш хлапец, будзе двоязична, мишана и же потерашня воспитачка, учителька Чапкова вецей нє будзе у тей ґрупи, алє же пришла нова учителька зоз Кули, лєбо Червинки и же вона будзе робиц зоз учительку Костичову. Нам ше нїхто нє питал чи сцеме комбиновану наставу на двох язикох, а ми давно написала же сцеме по руски. И кед зме пред даскельома мешацами пополньовали єдну анкету, мали зме ше лєм вияшнїц на хторим язику сцеме же би дзецко мало наставу, нє було вообще бешеди о комбинованей ґрупи. Тота схадзка нє була зволана же бизме мали даяку пораду, то була уж покончена ствар – же од септембра идзе нови модел и нє маме нїяки вибор. Думам же окреме нє ма смисла тото же обидва потерашнї учительки у тей ґрупи бешедую перфектно сербски язик и нє було потреби меняц учительку хтора уж позна дзеци и роби з нїма даскельо роки и приводзиц нову учительку, нє лєм же нову дзецом, алє и на другим язику. Кед наисце єст дзеци хтори сцу лєм по сербски слухац, най ше направи окремне оддзелєнє, а дзеци хтори сцу лєм на руским язику можу и далєй робиц зоз своїма потерашнїма учительками – потолковал Михайло Хома.

НЄТ МЕСТА ЗА ШИЦКИХ ПРЕДШКОЛЦОХ У ИСТЕЙ ЗМЕНИ

Преформованє пополадньовей ґрупи до комбинованей руско-сербскей ґрупи можебуц найвекши проблем, алє ту ище и проблем же дзеци котри потераз були у мишаней пополадньовей ґрупи, а котри по возросту тераз треба же би ишли по пририхтуюцо предшколскей програми (ППП) и далєй остали розпоредзени у тей ґрупи, гоч їх родичи урядово вимагали преписованє до дополадньовей ґрупи вєдно зоз їх парняками, цо и була потерашня пракса. Родичом потолковане же у ППП ґрупи капацитети пополнєти, и же прето за тоти дзеци предшколска програма будзе орґанизована у пополадньовей змени у мишаней по возросту ґрупи, дзе єст дзеци од 3 до 6 роки. Єден спомедзи нєзадовольних родительох то и Желько Ликов, чийо дзецко затераз розпоредзене у пополадньовей мишаней ґрупи.

– Папери, вимогу же би наш хлапец прешол до раншей ґрупи ППП зме поднєсли, вєдно зоз шицкима родичами дзецох котри би од септембра требали буц предшколци, медзитим, аж на родительскей схадзки зме дознали же то нєможлїве, бо, поправдзе, нєт места у раншей ґрупи. Писали зме и окремну жалбу з котру вимагаме премесцанє дзецка, и щиро ше наздавеме ришеню. Вше дзеци предшколского возросту були вєдно, и нє видзиме причину же бизме були так условени – визначує Желько Ликов.

КОНСУЛТОВАНИ И НАЦИОНАЛНИ СОВИТ

Забриґовани родичи свойо проблеми представели Националному совиту рускей националней меншини.

Як потвердзела предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма и членїца Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Олена Папуґа, и Совит пошлє жалби на вецей адреси.

– Тото цо ше случело остатнїх дньох же родичи поволани на таку родительску схадзку, о тим требал буц информовани и Национални совит, бо о отвераню двоязичней ґрупи мушел знац и Одбор за образованє, та далєй преберац заєднїцки крочаї зоз ПУ „Бамби” и локалну самоуправу. Треба зауважиц же о тим нєинформовани родичи, же дзепоєдни дзеци у тей ґрупи уж два роки и нараз им гварене же то будзе двоязична ґрупа. Совит будзе реаґовац так як одредзує закон, будземе писац и омбудсманови, и поверенїкови за защиту податкох, думам же єст ту вельо причини да Совит реаґує. Ми предложиме же мишана ґрупа нє приходзи до огляду, а кед же єст родичох хтори ше вияшнєли за сербски язик, и кед єст достаточне число дзецох, най ше шплєбодно формує єдна друга ґрупа – гвари Папуґа.

УПРАВА ПУ „БАМБИ”: НАЙДЗЕ ШЕ ИНШАКЕ РИШЕНЄ

Толкованє о новонастатей ситуациї и проблему зме поглєдали од директорки ПУ „Бамби”, Снежани Булатович котра визначела же ю нєзадовольство родичох нєсподзивало, а наглашела же вшелїяк воспитачки зоз дзецми сербскей националносци и без формалного рамика заш лєм бешедовали по сербски.

– Нїґда нїхто, нї на яки способ нє мал намиру загрожиц национални идентитет Руснацох. Ище вше розпатраме шицки можлївосци, алє тото цо затераз найизвеснєйше же з оглядом на огромне нєзадовольство родичох котри ше вияшнєли за руски язик, з тим же би їх дзеци були у двоязичней ґрупи, така ґрупа скоро цалком сиґурне же нє будзе формована. Глєдаме ришенє за дзеци чийо ше родичи вияшнєли за сербски язик воспитно образовней роботи, ище вше нє знаме як, алє остава на управи же би розпатрела можлїви ришеня у законским рамику, глєдаме способи. Цо ше дотика премесцаня предшколских дзецох, вимоги родичи поднєсли, алє нє благочасово, пополнєти су без датума, тераз буду прешлїдзени комисиї, алє нє можеме висц вочи шицким родичом, знам же то роками так було, алє теди було менєй дзеци. Остава нам же бизме ище вше розпатрели чи их можебуц положиме шицки вєдно та буду у єдней велькей ґрупи, чи останє так – заключує директорка Булатович.

ЗАУВАГИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС ПРЕЙҐ ЕУПРАВИ

Упис до предшколских установох того року бул орґанизовани лєм прейґ порталу еУправи, од самого початку мож повесц же нє функционовало шицко як треба. Формулари за упис могло пополнїц на руским язику, и вибрац руски язик як язик воспитно образовней роботи, аж после реаґованя Националного совиту Руснацох. Потамаль ше родичи знаходзели на рижни способи, даєдни уписовали дзеци без огляду на язик, дзепоєдни означовали двоязичну наставу и подобне. По законченю упису, єст дзецко за котре родичи урядово поднєсли вимогу на еУправи, алє го нєт анї на єдней лїстини, та було аж и двойо дзеци котри були розпоредзени до дзецинскей заградки у Кули.

Пре препущеня еУправи коло руского язика, после прияви, з ПУ поволали шицких родичох же би ше вияшнєли за язик. Як дознаваме анонимно од нашей собешеднїци з мишаного малженства, перше була поволана мац котра ше вияшнєла за руски язик, а потим ище ознова и оцец же би исте потвердзел.

