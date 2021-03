Беркасовчанє призначели побиду поцив Ґраничару (А) 2:0

ШИД – Вчера отримани стретнуца 19. кола Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, а фодбалере Сримцу з Беркасова дома победзели Ґраничар з Адашевцох зоз 2:0.

У Куковцох Обилич 1993 и ОФК Бикич бавели без ґолох 0:0, а у Шашинцох Шлєбода победзела Єдноту зоз Шиду зоз 3:1.

На таблїчки Сримец (Б) други зоз 39 бодами, ОФК Бикич шести зоз 33, а Єднота остатня, шеснаста, зоз штирома бодами.

У 20. колє, на нєдзелю, ОФК Бикич будзе домашнї Слоґи зоз Чалми, водзаци Фрушкогорец у Мандєлосу дочекує Сримец (Б), а Єднота дочека Трґовачки зоз Сримскей Митровици.

